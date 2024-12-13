İstanbul'daki Barajların Doluluk Oranı Belli Oldu

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre, bu yıl 21 Kasım'da yüzde 27,49 seviyelerine kadar gerileyen barajlardaki doluluk oranı, son dönemdeki yağışların etkisiyle yükseldi.

İstanbul'a su sağlayan barajların doluluk oranı bugün itibarıyla yüzde 30,12 oldu.

Su miktarı Istrancalar'da yüzde 37,76, Terkos'ta yüzde 34,53, Sazlıdere'de yüzde 35,68, Alibey'de yüzde 15,51, Büyükçekmece'de yüzde 29,93, Ömerli'de yüzde 32,73, Darlık'ta yüzde 29,63, Elmalı'da yüzde 68,23, Pabuçdere'de yüzde 7,61 ve Kazandere'de yüzde 10,58 ölçüldü.

SON 10 YILIN DOLULUK ORANLARI

İSKİ istatistiklerine göre, barajların bugün tarihiyle son 10 yıldaki doluluk oranları 2014'te yüzde 50,93, 2015'te yüzde 61,71, 2016'da yüzde 37,2, 2017'de yüzde 55,25, 2018'de yüzde 68,51, 2019'da yüzde 35,14, 2020'de yüzde 21,84, 2021'de yüzde 41,3, 2022'de yüzde 34,45, 2023'te yüzde 40,2 iken bugünkü oran yüzde 30,12 ölçüldü.