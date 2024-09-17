İstanbul'daki AVM'de Korkunç Ölüm!

Atlaspark AVM'de iddiaya göre bir erkek 3'üncü kata çıkan yürüyen merdivenlerden aşağı düştü. Ağır yaralanan şahıs hastaneye kaldırıldı. Polis olayın intihar mı yoksa kaza mı olduğunu aydınlatmak için çalışma başlattı.

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İstanbul'daki AVM'de Korkunç Ölüm!

Olay, Sultanbeyli'de bulunan Atlaspark AVM'de saat 13.00 sıralarında yaşandı. İddiaya göre, M.Y. adlı erkek şahıs, alışveriş merkezinin 3'üncü katına çıktığı esnada yürüyen merdivenlerden zemine düştü.

Zemine düşen M.Y.'yi gören vatandaşlar büyük panik yaşadı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan M.Y. sağlık görevlileri tarafından ambulansa alınarak hastaneye götürüldü. Yaralının durumunun ağır olduğu öğrenilirken, polis olayın intihar mı yoksa kaza mı olduğunu aydınlatmak için çalışma başlattı.

Kaynak: DHA

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