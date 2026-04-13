İstanbul'da Zehir Fabrikasına Baskın: 1,5 Milyon Ölümcül Hap!

İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, piyasaya sürülmek üzere hazırlanan sahte ilaçlara yönelik teknik takibin ardından düğmeye bastı.

Bayrampaşa’daki bir adresi "zehir imalathanesine" çeviren şüphelilere yönelik operasyonda, piyasa değeri milyonları bulan 1,5 milyon adet sahte hap ele geçirildi.

10 MİLYON HAP DAHA ÜRETECEKLERDİ

Baskın yapılan adresteki ham madde miktarı ise dikkat çekti. 10 milyon adet daha yasa dışı kimyasal içerikli hap üretilebilecek ham madde ele geçirildi.

Gözaltına alınan 2 şüpheliden biri çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: AA