İstanbul'da Yol Kenarında Bebek Cesedi Bulundu
İstanbul Sancaktepe'de TEM bağlantı yolunun yanındaki yeşillik alanda yeni doğmuş bebek cesedi bulundu. Bebeğin cansız bedeni Adli Tıp morguna kaldırıldı.
Fatih Mahallesi TEM Bağlantı Yolu'ndaki hareketsiz yatan bebeği görenler durumu polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kontrollerde bebeğin hayatını kaybettiği belirlendi. Çevrede güvenlik önlemi alınarak inceleme yapıldı. Bebeğin cenazesi ölüm nedeni belirlenmesi için Adli Tıp Morguna kaldırıldı.
Polis ekipleri olay ilgili çalışma başlattı.
Kaynak: DHA
