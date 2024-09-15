İstanbul'da Yine Şiddetli Sağanak! Meteoroloji'den Yeni Uyarı Geldi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), İstanbul'un batısındaki ilçeler, Tekirdağ ve Kırklareli için yeni bir sağanak yağış uyarısı yapmasının ardından İstanbul ve çevre illerde sağanak etkisini göstermeye başladı. İstanbul'u etkisi altına alınan sağanak nedeniyle hayat olumsuz etkilendi.

Yağmurun etkisini artırmasıyla mega kentte caddeler göle döndü. Hazırlıksız yakalanan vatandaşlar otobüs duraklarına sığındı.

TAKSİM'DE VATANDAŞLAR ZOR ANLAR YAŞADI

Taksim'de etkili olan sağanak yağış vatandaşlara ve turistlere zor anlar yaşattı. Uyarıların ardından öğle saatlerinde etkisini arttıran yağmur, Taksim Meydanı'nda bulunan vatandaş ve turistlere zor anlar yaşattı. Etkisini gösteren yağmura Taksim Meydanı'nda yakalanan bazı vatandaşlar şemsiyelerine sarılırken, bazı vatandaşlar ise binaların altına sığınarak yağmurun dinmesini bekledi.



Meteoroloji’nin uyarısında ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtınaya karşı vatandaşlardan dikkatli ve tedbirli olunması çağrısında bulunuldu.

Öte yandan İBB Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) de sıcaklığın 6-8 derece arasında düşeceğini bildirmiş ve sağanak yağışa karşı uyarıda bulunmuştu.

MGM, bugün öğle saatlerinde yeni bir uyarı yayınladı ve İstanbul'un batısındaki ilçeler, Tekirdağ ve Kırklareli'nde gök gürültülü sağanak yağışın etkili olacağını duyurdu. Saat 17.00'ye kadar etkili olması beklenen sağanakla ilgili Meteoroloji'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verilmişti.

METEOROLOJİ YENİDEN UYARDI

"Yapılan son değerlendirmeler ve Meteoroloji radarı verilerine göre; bugün Marmara'nın kuzeybatısında beklenen gök gürültülü sağanak yağışların Tekirdağ'ın merkez, Muratlı, Saray, Marmaraereğlisi, Çerkezköy, Ergene, Kapaklı ve Çorlu ilçeleri, Kırklareli'nin merkez, Lüleburgaz, Kofçaz, Demirköy ve Vize ilçeleri ile İstanbul'un batı kesimlerinde yerel kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir."

Meteoroloji’nin ardından İstanbul başta olmak üzere çevre illerde de sağanak yağış etkili olmaya başladı.

Kaynak: AA-DHA-İHA