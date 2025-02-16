İstanbul’da Yeniden Kar Alarmı! Tarih Verdi, Günlerce Durmayacak
Geçen hafta kar yağışı sonrası okulların tatil edildiği İstanbul için Prof. Dr. Orhan Şen’den yeni bir uyarı daha geldi. Şen 21, 22 ve 23 Şubat tarihlerinde İstanbul’da kar yağışının etkili olacağını, kar kalınlığının 10 santimetreyi bulacağını ve sıcaklığın 8 dereceye düşeceğini söyledi.
Kaynak: CNN Türk
Uzmanların uzun zamandır uyarısını yaptığı kar yağışı İstanbul’da geçen hafta etkisini gösterdi. Daha önce İstanbul için uyarılar yapan Prof. Dr. Orhan Şen, şiddetli kar yağışı için yeni tarih verdi.
CNN Türk yayınında beklenen kar yağışına ilişkin değerlendirmede bulunan Prof. Dr. Orhan Şen 21, 22 ve 23 Şubat tarihlerinde İstanbul’da kar yağışının yeniden etkisini artıracağını söyledi. Şen, kar yağışı sonrası kalınlığın ise 10 metreyi bulabileceğini işaret etti.
Kar yağışının İstanbul’un daha çok yüksek kesimlerinde hakim olacağını vurgulayan Şen, kar yağışı için Batı Karadeniz ve İç Anadolu'yu da uyardı.
SICAKLIK 8 DERECEYE DÜŞECEK
Havanın son haftalarda yağışlı geçtiği İstanbul’da sıcaklığın 19 Şubat günü 8 dereceye düşeceğini de ifade eden Şen, kar yağışının yağmurla karışık şekilde olabileceğini söyledi. Soğuk havanın Çarşamba gününden itibaren etkisini göstereceğine dikkat çeken Şen, hafta sonu sıcaklıkların 4 dereceye kadar düşebileceğini söyledi.
OKULLAR TATİL EDİLMİŞTİ
İstanbul’da kar yağışı sonrasında geçen hafta önce Başakşehir, Avcılar, Esenyurt, Sultangazi, Büyükçekmece, Küçükçekmece, Beylikdüzü, Beykoz ve Arnavutköy olmak üzere 9 ilçede eğitime ara verilmişti. Ardından İstanbul Valiliği tüm kentte okulların tatil edildiğini duyurmuştu.