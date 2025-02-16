İstanbul’da Yeniden Kar Alarmı! Tarih Verdi, Günlerce Durmayacak

Kar yağışının İstanbul’un daha çok yüksek kesimlerinde hakim olacağını vurgulayan Şen, kar yağışı için Batı Karadeniz ve İç Anadolu'yu da uyardı.

SICAKLIK 8 DERECEYE DÜŞECEK

Havanın son haftalarda yağışlı geçtiği İstanbul’da sıcaklığın 19 Şubat günü 8 dereceye düşeceğini de ifade eden Şen, kar yağışının yağmurla karışık şekilde olabileceğini söyledi. Soğuk havanın Çarşamba gününden itibaren etkisini göstereceğine dikkat çeken Şen, hafta sonu sıcaklıkların 4 dereceye kadar düşebileceğini söyledi.