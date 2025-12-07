İstanbul’da Yeni İlçe Kuruluyor: İşte Bölgesi, Adı ve Mahalleleri…

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İstanbul’da, havalimanı ve çevresini kapsayan geniş bir bölgede yeni bir ilçe kurulacağı iddia edildi. Planlamalar doğrultusunda, Arnavutköy, Başakşehir, Bahçeşehir ve Hadımköy hattındaki bazı yerleşimlerin yeni bir idari yapıya devredilmesi bekleniyor.

NEDEN YENİ İLÇE İHTİYACI DOĞDU?

Son yıllarda bölgede nüfusun hızla artması, İstanbul Havalimanı’nın etkisiyle altyapının gelişmesi ve ulaşım ağlarının çeşitlenmesi, yeni ilçe ihtiyacını gündeme taşıyan başlıca unsurlar arasında gösteriliyor. Yetkililer, bölgenin hem geniş yüzölçümü hem de gelişmeye açık yapısının, yeni bir ilçe yapılanması için uygun olduğunu belirtiyor.

İLÇENİN ADI BELLİ

Planlama çalışmalarında bölge için uzun süredir “Yenişehir” adı öne çıkıyor. Oluşturulacak yeni ilçe ile birlikte idari sınırlar yeniden düzenlenecek ve mevcut ilçe yapılarına bağlı bazı mahalleler bu yeni yapıya devredilebilecek.

HANGİ MAHALLELER YENİ İLÇEYE DAHİL OLACAK?

Yeni ilçe için toplam 15 mahalle belirlendi. İlk etapta adı geçen mahalleler arasında şunlar bulunuyor:

Boyalık

Yassıören

Dursunköy

Sazlıbosna

Şamlar

Baklalı

Çilingir

Hacımaşlı

Geri kalan mahallelerin listesi ise planlama dosyasında yer almakla birlikte, paylaşılmadı.

RESMİ AÇIKLAMA BEKLENİYOR

Yeni ilçe iddiası kamuoyunda geniş yankı uyandırırken, sürece ilişkin henüz resmi bir duyuru yapılmadı.

Kaynak: Haber Merkezi