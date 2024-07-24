İstanbul'da Yedek Parça Kaçakçılarına Operasyon

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Büyükçekmece’de depo olarak kullanıldığı belirlenen bir iş yerine operasyon düzenledi. Operasyonda, kaçak motor ve şanzıman beyni olarak bilinen elektronik kontrol sistemi ele geçirildi. Türkiye'ye Avrupa ve Amerika’dan kaçak yollardan sokulduğu tespit edilen 3 bin 234 parça elektronik kontrol sisteminin piyasa değerinin 50 milyon lira olduğu tahmin ediliyor.

Kaçak motor ve şanzıman beyinleri, 22 Temmuz’da düzenlenen operasyonun ardından İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Vatan Yerleşkesinde sergilendi. Operasyonda gözaltına alınan 1 şüpheli ise, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: DHA