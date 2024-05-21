İstanbul'da yaya geçidinde çocuğa çarpıp kaçan motosiklet sürücüsü tutuklandı

İstanbul'un Gaziosmanpaşa ilçesinde yaya geçidinden geçen 6 yaşındaki çocuğa çarpıp kaçan ve daha sonra yakalanan motosiklet sürücüsü, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

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İstanbul'da yaya geçidinde çocuğa çarpıp kaçan motosiklet sürücüsü tutuklandı

Gaziosmanpaşa'da yaya geçidinde bir çocuğa çarpıp kaçtıktan sonra yakalanan motosiklet sürücüsü, "bilinçli taksirle yaralama" suçundan tutuklandı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 19 Mayıs'ta Karadeniz Mahallesi'nde yaya geçidinde yürüyen 6 yaşındaki E.A.A'ya plakası olmayan bir motosikletin çarparak kaçtığını anımsattı.

Gaziosmanpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince motosiklet sürücüsünün yakalanması için çalışma başlatıldığını belirten Yerlikaya, olayın gerçekleştiği yerden itibaren 7 kilometrelik güzergahta bulunan 120 güvenlik kamerasının görüntülerinin incelendiğini aktardı.

Yerlikaya, çalışmalar sonucunda motoru kullanan 21 yaşındaki F.S. ile arkasında oturan 23 yaşındaki A.Ç'nin yakalandığını belirterek, "Kahraman polisimizi tebrik ediyorum. Milletimizin duası sizinle. Suç işleyenler, toplum vicdanını yaralayan hal ve davranış içinde bulunanları yakalayıp adalete teslim etmekte kararlıyız." ifadesini kullandı.

Gözaltına alınan şüphelilerden F. S, emniyetteki işlemlerinin ardından Gaziosmanpaşa Adliyesi'ne götürülürken, A.Ç. serbest bırakıldı.

Savcılık ifadesinden sonra nöbetçi hakimliğe sevk edilen F.S'nin "bilinçli taksirle yaralama" suçundan tutuklanmasına karar verildi.

Kaynak: AA

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Trafik kazası
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