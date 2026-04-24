İstanbul'da Yaşlı Olmak... Geçinemiyor, Beslenemiyor, İlaç Alamıyorlar

İstanbul Planlama Ajansı (İPA), yaş almış bireylerin ekonomik, fiziksel ve psikolojik durumlarını mercek altına aldı. 752 kişiyle yapılan derinlemesine görüşmelerin sonuçları, İstanbul’da yaşlanmanın sadece biyolojik bir süreç değil, aynı zamanda ağır bir ekonomik mücadele olduğunu kanıtladı.

ZENGİN YAŞLI SAĞLIKLI, YOKSUL YAŞLI HASTA

Araştırmanın en çarpıcı sonuçlarından biri sağlık ve gelir arasındaki uçurum oldu. Üst gelir grubundaki yaşlıların yüzde 62,7’si sağlığını "iyi" olarak tanımlarken, alt gelir grubunda bu oran yüzde 17,1’e kadar geriledi.

HER 5 YAŞLIDAN BİRİ İLAÇSIZ KALDI

Sağlık hizmetine erişimdeki eşitsizlik, her 5 yaşlıdan birinin maddi imkansızlık nedeniyle ihtiyaç duyduğu ilacı satın alamamasıyla sonuçlanıyor.

MEMLEKET HASRETİ LÜKS OLDU

Araştırmaya katılanların yüzde 38,2’si geçinemediğini beyan ederken, yaşam kalitesindeki düşüş şu rakamlarla belgelendi:

Yaşlıların yüzde 48,5’i maddi nedenlerle seyahat edemiyor veya memleketine gidemiyor.

Yüzde 36,8’i düzenli ve yeterli beslenemediğini ifade ediyor.

Her 4 yaşlıdan biri elektrik, su ve doğal gaz faturalarını ödemekte güçlük çekiyor.

KADINLAR PSİKOLOJİK DESTEK BEKLIYOR

Psikolojik desteğe ihtiyaç duyan kadınların oranı yüzde 34,8 ile erkeklerin (yüzde 17,6) yaklaşık iki katı seviyesinde. Ancak bu hizmete ihtiyaç duyanların büyük çoğunluğu, profesyonel danışmanlık hizmetlerine erişemiyor.

Dikkat çekici bir diğer veri ise yaş algısı, katılımcıların yarısından fazlası (yüzde 52,1) kendisini "yaşlı" olarak tanımlamayı reddediyor.

Kaynak: ANKA