İstanbul'da Yaşayanlar Havalara Uçacak: Yüzde 50 İndirim Geldi

İstanbul'da yaşayan milyonları ilgilendiriyor. Resmi açıklama geldi. Ücreti yarı yarıya indi. Yapılan resmi açıklamaya göre, belirli bir ücretin sadece %50’si ödenecek.

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İstanbul'da Yaşayanlar Havalara Uçacak: Yüzde 50 İndirim Geldi - Resim: 1

Milyonlarca İstanbulkart kullanıcısını mutlu edecek bu yeni kampanya, İstanbul'da toplu taşımayı daha uygun hale getirecek. Kampanya kapsamında, toplu taşıma araçları %50 indirimli olarak kullanılabilecek, bu da İstanbullulara daha ekonomik bir ulaşım imkanı sunacak.

Kaynak: Gerçek Gündem

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