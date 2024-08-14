İstanbul'da Yaşayanlar Havalara Uçacak: Yüzde 50 İndirim Geldi

Milyonlarca İstanbulkart kullanıcısını mutlu edecek bu yeni kampanya, İstanbul'da toplu taşımayı daha uygun hale getirecek. Kampanya kapsamında, toplu taşıma araçları %50 indirimli olarak kullanılabilecek, bu da İstanbullulara daha ekonomik bir ulaşım imkanı sunacak.

Kaynak: Gerçek Gündem