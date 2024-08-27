İstanbul'da Yaşayanlar Havalara Uçacak: İBB Tarih Verdi Ücretsiz Olacak

İSTANBULKART KİŞİSELLEŞTİRME ADIMLARI:

1. Mobil Uygulama Üzerinden Kişiselleştirme:

-Uygulama İndirme: İstanbulkart mobil uygulamasını App Store veya Google Play Store’dan indirin.

-Hesap Oluşturma veya Giriş: Yeni bir hesap oluşturun veya mevcut hesabınızla giriş yapın.

-Kart Ekleme ve Kişiselleştirme: "Kartlarım" bölümünden kart bilgilerini girerek kişiselleştirme işlemini tamamlayın.

2. Web Sitesi Üzerinden Kişiselleştirme:

-Web Sitesine Giriş: [İstanbulkart kişiselleştirme web sitesine](https://bireysel.istanbulkart.istanbul/) giriş yapın.

- Hesap Oluşturma veya Giriş: Yeni bir hesap oluşturun veya mevcut hesabınızla giriş yapın.

- Kart Ekleme ve Kişiselleştirme: Kart bilgilerinizi girerek kişiselleştirme işlemini tamamlayın.

3. Yardım ve İletişim:

-İletişim: 153 numaralı hattı arayarak da kişiselleştirme işlemi hakkında destek alabilirsiniz.

Kişiselleştirilmiş kartlar, kaybolma veya çalıntı durumlarında güvenlik sağlayarak kart sahibinin bakiyesini korur. Ayrıca, bu kart sahipleri çeşitli kampanyalardan ve indirimlerden yararlanabilir, bakiye transferi gibi işlemleri gerçekleştirebilir.