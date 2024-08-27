İstanbul'da Yaşayanlar Havalara Uçacak: İBB Tarih Verdi Ücretsiz Olacak
İstanbul'da 30 Ağustos'ta toplu ulaşım ücretsiz olacak. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından yapılan açıklamaya göre, Zafer Bayramı'nda, kent genelindeki toplu taşıma araçları 24 saat boyunca ücretsiz hizmet verecek.
İstanbulkart ücret entegrasyonuna dahil olan otobüs, metrobüs, tramvay, metro ve vapurlar, bayram gününde İstanbullulara herhangi bir ücret talep etmeyecek.
Ayrıca, ücretsiz ulaşım hizmetinden yalnızca kişiselleştirilmiş İstanbulkart sahiplerinin yararlanabileceği belirtiliyor.
İBB'nin 2019 yılından bu yana uyguladığı bu düzenleme, resmi tatiller ve milli bayramlarda İstanbulluların toplu taşıma araçlarını ücretsiz kullanabilmelerine olanak tanıyor.
İSTANBULKART KİŞİSELLEŞTİRME NASIL YAPILIR?
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), İstanbulkart kullanıcılarına kartlarını kişiselleştirme fırsatı sundu. Yapılan açıklamaya göre, kişiselleştirilmiş İstanbulkart sahipleri, milli ve dini bayramlarda ücretsiz ulaşım hakkına sahip olacak ve kart kaybolduğunda bakiye korumasından faydalanacak. Kişiselleştirilmemiş İstanbulkartlar ise ulaşım ve alışverişlerde kullanılmaya devam edecek, ancak özel aktarma, ücret iadesi ve resmi tatillerdeki ücretsiz seyahat gibi avantajlardan yararlanamayacak.
İSTANBULKART KİŞİSELLEŞTİRME ADIMLARI:
1. Mobil Uygulama Üzerinden Kişiselleştirme:
-Uygulama İndirme: İstanbulkart mobil uygulamasını App Store veya Google Play Store’dan indirin.
-Hesap Oluşturma veya Giriş: Yeni bir hesap oluşturun veya mevcut hesabınızla giriş yapın.
-Kart Ekleme ve Kişiselleştirme: "Kartlarım" bölümünden kart bilgilerini girerek kişiselleştirme işlemini tamamlayın.
2. Web Sitesi Üzerinden Kişiselleştirme:
-Web Sitesine Giriş: [İstanbulkart kişiselleştirme web sitesine](https://bireysel.istanbulkart.istanbul/) giriş yapın.
- Hesap Oluşturma veya Giriş: Yeni bir hesap oluşturun veya mevcut hesabınızla giriş yapın.
- Kart Ekleme ve Kişiselleştirme: Kart bilgilerinizi girerek kişiselleştirme işlemini tamamlayın.
3. Yardım ve İletişim:
-İletişim: 153 numaralı hattı arayarak da kişiselleştirme işlemi hakkında destek alabilirsiniz.
Kişiselleştirilmiş kartlar, kaybolma veya çalıntı durumlarında güvenlik sağlayarak kart sahibinin bakiyesini korur. Ayrıca, bu kart sahipleri çeşitli kampanyalardan ve indirimlerden yararlanabilir, bakiye transferi gibi işlemleri gerçekleştirebilir.