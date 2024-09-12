İstanbul'da Yaşayanlar Dikkat! Yarın bu İlçelerde 8 Saat Elektrik Kesintisi Yaşanacak

Sıcaklıkların düşmesi ve kış mevsiminin yaklaşmasıyla harekete geçen elektrik dağıtım şirketleri, Türkiye'nin tamamında yürütülen yenileme ve bakım-onarım çalışmalarına hız verdi.



Planlı yapılacak elektrik kesintilerine ilişkin duyuru yayınlayan ve abonelerini uyaran şirketler, 8 saate varan kesintilerin yaşanacağı ilçe ve mahalleleri paylaştı.



İşte yarın elektrik kesintisi yaşanacak bölgeler...



ARNAVUTKÖY



İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce -ÖMERLİ mah sk bölgelerinde 12/09/2024 00:30:00 - 12/09/2024 06:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



AVCILAR



İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-CİHANGİR mah SANDAL sk bölgelerinde 12/09/2024 09:00:00 - 12/09/2024 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



BAĞCILAR



İSTANBUL BAĞCILAR ilçe MERKEZ-SANCAKTEPE mah 913., 955., 956., 958. sk bölgelerinde 13/09/2024 09:00:00 - 13/09/2024 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



İSTANBUL BAĞCILAR ilçe MERKEZ-SANCAKTEPE mah 922., 923., 924., 925., 926., 928. sk // ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-SÜMER mah 3/2. sk bölgelerinde 13/09/2024 09:00:00 - 13/09/2024 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-MERKEZ mah DOĞANBEY sk bölgelerinde 13/09/2024 09:30:00 - 13/09/2024 15:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



İSTANBUL BAĞCILAR ilce -MERKEZ mah sk bölgelerinde 13/09/2024 09:30:00 - 13/09/2024 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.