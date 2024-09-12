İstanbul'da Yaşayanlar Dikkat! Yarın bu İlçelerde 8 Saat Elektrik Kesintisi Yaşanacak
Kış öncesi bakım ve yenileme çalışmalarına başlayan elektrik dağıtım şirketleri, birçok bölgede planlı elektrik kesintilerine gidiyor. İstanbul'un birçok ilçesinde 8 saate varan planlamalar duyurulurken, hangi ilçe ve mahallelerde elektrik kesintisine gidileceği belli oldu.
Sıcaklıkların düşmesi ve kış mevsiminin yaklaşmasıyla harekete geçen elektrik dağıtım şirketleri, Türkiye'nin tamamında yürütülen yenileme ve bakım-onarım çalışmalarına hız verdi.
Planlı yapılacak elektrik kesintilerine ilişkin duyuru yayınlayan ve abonelerini uyaran şirketler, 8 saate varan kesintilerin yaşanacağı ilçe ve mahalleleri paylaştı.
İşte yarın elektrik kesintisi yaşanacak bölgeler...
ARNAVUTKÖY
İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce -ÖMERLİ mah sk bölgelerinde 12/09/2024 00:30:00 - 12/09/2024 06:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
AVCILAR
İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-CİHANGİR mah SANDAL sk bölgelerinde 12/09/2024 09:00:00 - 12/09/2024 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
BAĞCILAR
İSTANBUL BAĞCILAR ilçe MERKEZ-SANCAKTEPE mah 913., 955., 956., 958. sk bölgelerinde 13/09/2024 09:00:00 - 13/09/2024 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
İSTANBUL BAĞCILAR ilçe MERKEZ-SANCAKTEPE mah 922., 923., 924., 925., 926., 928. sk // ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-SÜMER mah 3/2. sk bölgelerinde 13/09/2024 09:00:00 - 13/09/2024 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-MERKEZ mah DOĞANBEY sk bölgelerinde 13/09/2024 09:30:00 - 13/09/2024 15:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
İSTANBUL BAĞCILAR ilce -MERKEZ mah sk bölgelerinde 13/09/2024 09:30:00 - 13/09/2024 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.