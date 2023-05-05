İstanbul’da çeteye operasyon: 20 gözaltı

Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, "7258 Sayılı Kanun’a muhalefet" ve "Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun" çerçevesinde şüpheli şahısların sanal ortamda yasadışı bahis oynanmasını sağlayarak para transferine aracılık ettiklerini, QR kod yöntemiyle bankamatiklerden yasadışı bahis paralarını çektiklerini, kasacı olarak tabir edilen çete üyeleri vasıtasıyla para taşıdıklarını, yasadışı bahis faaliyetleri yürüterek haksız kazanç sağladığını tespit etti.

Yaklaşık 6 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından suç örgütünün çökertilmesine yönelik operasyon başlatıldı. Bağcılar, Bayrampaşa, Çekmeköy, Esenyurt, Üsküdar, Beşiktaş, Sarıyer, Eyüpsultan, Gaziosmanpaşa ilçelerinde yapılan eş zamanlı operasyonda 20 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Yakalanan şüphelilerin ikamet, iş yeri ve üstlerinde yapılan aramalarda 29 adet cep telefonu, 26 adet sim kart, 4 adet laptop, 6 adet flash bellek, 3 adet hafıza kartı, 1 adet tablet bilgisayar, 4 adet hard disk, 205 bin 795 TL ve 613 dolar para ele geçirildi. Yakalanan şüphelilerin işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: İHA