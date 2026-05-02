İstanbul'da Yarın Bu Yollara Dikkat: Üsküdar Hattı Trafiğe Kapanıyor

'İstanbul'u Koşuyorum Asya Etabı' nedeniyle yarın sabah saatlerinden itibaren Üsküdar’da sahil şeridi ve bağlantı yolları trafiğe kapatılacak. Emniyet Müdürlüğü, 06.00-13.00 saatleri arasında uygulanacak yasaklar için alternatif güzergahları belirledi.

İstanbul'da Yarın Bu Yollara Dikkat: Üsküdar Hattı Trafiğe Kapanıyor
"İstanbul'u Koşuyorum Asya Etabı Koşusu" nedeniyle Üsküdar ilçesindeki kilit yollar yedi saat boyunca araç trafiğine kapatılacak. Yarın (pazar) sabah saat 06.00’da başlayacak olan kısıtlamalar, öğle saat 13.00’e kadar devam edecek.

KAPATILACAK KRİTİK NOKTALAR

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, koşu güzergahı üzerinde yer alan şu yollara araç girişi yapılamayacak:

  • Harem Sahil Yolu: Harem Otogarı dönüşlerinden Hakimiyeti Milliye Caddesi kesişimine kadar olan bölüm.
  • Paşa Limanı Caddesi: Hakimiyeti Milliye ile İcadiye Caddesi kesişimleri arası.
  • Kuzguncuk Hattı: Kuzguncuk Çarşı Caddesi ve bu hatta çıkan tüm ara sokaklar.
  • Beylerbeyi Bağlantısı: Abdullahağa Caddesi ile Beylerbeyi Kavşağı arasındaki sahil ayrımları.

ALTERNATİF ROTALAR

Trafik akışının aksamaması için belirlenen ana alternatif güzergahlar ise şunlar oldu:

  • D-100 kara yolu,
  • Nuhkuyusu Caddesi,
  • Dr. Eyüp Aksoy Caddesi,
  • Halk Caddesi ve Cumhuriyet Caddesi.

HAREM VE ÜSKÜDAR MEYDANI’NA DİKKAT

Özellikle vapur iskeleleri ve Harem Otogarı’na gidecek olan vatandaşların, kapalı yolları dikkate alarak seyahatlerini planlamaları veya toplu taşıma araçlarını tercih etmeleri öneriliyor.

Kaynak: AA

