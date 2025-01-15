İstanbul'da Yağmur Çilesi! Trafik Kilit, Araçlar Kontak Kapattı
İstanbul'da etkili olan yağış nedeniyle ulaşımda zorluklar yaşanıyor. Akşam saatlerinde trafik yoğunluğu yüzde 80'e ulaştı. Birçok ana arterde trafik durma noktasına geldi.
İstanbul'da yağışlı havanın da etkisiyle akşam saatlerinde trafik yoğunluğu oluştu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Trafik Yoğunluğu Haritası verilerine göre saat 19.00 itibarıyla yoğunluk yüzde 80'e ulaştı.
D-100 Kara yolu Bahçelievler-Yenibosna mevkinde trafik durma noktasına geldi. Kara yollarında araçların güçlükle ilerlediği görüldü.
Kaynak: DHA