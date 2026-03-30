İstanbul'da Yağışın da Etkisiyle Trafik Kilitlendi

İstanbul'da haftanın ilk iş günü ve yağışın etkisiyle trafik yoğunluğu yüzde 80’e ulaştı. Ana arterlerde araçlar yer yer durma noktasına geldi.

İstanbul'da Yağışın da Etkisiyle Trafik Kilitlendi
İstanbul’da haftanın ilk iş gününde etkili olan yağış, trafik yoğunluğunu artırdı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi verilerine göre kent genelinde yoğunluk akşam saatlerinde yüzde 80’e kadar yükseldi.

Avrupa Yakası’nda D-100 karayolunda Halıcıoğlu, Okmeydanı, Çağlayan, Mecidiyeköy ve Zincirlikuyu hattında trafik ağır ilerledi. Karaköy-Beşiktaş sahil yolunda ise araçlar yer yer durma noktasına geldi. Büyükdere Caddesi’nin Sarıyer yönü ile Levent TEM bağlantı yollarında da yoğunluk dikkat çekti. TEM otoyolunda Hasdal ve Seyrantepe mevkileri ile Fatih Sultan Mehmet Köprüsü girişinde uzun araç kuyrukları oluştu.

ANADOLU YAKASI

Anadolu Yakası’nda ise D-100’de Acıbadem-Kartal ve Maltepe-Kozyatağı arasında trafik yavaşladı. TEM otoyolunda Çamlıca gişeleri ile Sabiha Gökçen Havalimanı arasında çift yönlü yoğunluk yaşanırken, Şile otoyolunda Altunizade-Ümraniye hattı da etkilendi. Toplu ulaşımda da yoğunluk gözlendi. Metro, metrobüs ve otobüs duraklarında kalabalıklar artarken, aktarma merkezlerinde de yolcu trafiği yükseldi.

Kaynak: AA

