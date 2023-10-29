İstanbul’da Vatan Caddesi 29 Ekim kutlamaları nedeniyle trafiğe kapatıldı

Cumhuriyetin 100. yılında 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kapsamında düzenlenen etkinlikler için Vatan Caddesi trafiğe kapatıldı. Valilik kapalı olan diğer cadde ve sokakların isimlerini açıkladı.

Son Güncelleme:
İstanbul’da Vatan Caddesi 29 Ekim kutlamaları nedeniyle trafiğe kapatıldı

Cumhuriyetin 100. yılında 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kapsamında kent genelinde etkinlikler düzenleniyor. Kutlamalar nedeniyle Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) ve bağlantı yollarının trafiğe kapalı olacağı İstanbul Valiliği tarafından açıklandı.

Vatan Caddesi iki yönlü trafiğe kapatılırken, D100 kuzey ve güney istikametinden, Edirnekapı’dan, 10. Yıl, Oğuzhan, Sofular, Halıcılar, Akdeniz, Akşemsettin, Ordu caddeleri ile Atatürk Bulvarı’ndan ve Keçeci Meydan Sokak’tan Vatan Caddesi’ne girişe izin verilmeyecek.

Saat 06.00’da iki yönlü olarak kapatılan Vatan Caddesi’nin, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları sona erene kadar kapalı olacağı öğrenildi.

Kaynak: İHA

Son Güncelleme:
Star TV Yalı Çapkını oyuncu ayrılığı iddiası! Artık ekranda yer almayacak mı? Star TV Yalı Çapkını oyuncu ayrılığı iddiası! Artık ekranda yer almayacak mı?
Mersin'de McDonald's şubesine tekbirli saldırı Mersin'de McDonald's şubesine tekbirli saldırı
Star TV Yalı Çapkını dizisine rakip geldi! Kimsenin beklemediği şey... Star TV Yalı Çapkını dizisine rakip geldi! Kimsenin beklemediği şey...
Kassam Tugayları'ndan İsrail'e rehine şartı: Mahkumları bırakın Kassam Tugayları'ndan İsrail'e rehine şartı: Mahkumları bırakın
Bağdat Caddesi kırmızıya büründü Bağdat Caddesi kırmızıya büründü
Çok eşliliği savunan Yeniden Refah Partili Ali Yüksel dördüncü kez evlendi Çok eşliliği savunan Yeniden Refah Partili Ali Yüksel dördüncü kez evlendi
ÇOK OKUNANLAR
Günün manşetleri: Gazeteler Cumhuriyet'in 100. yılını nasıl gördü? Gazeteler Cumhuriyet'in 100. yılını nasıl gördü?
Ünlü oyuncu Matthew Perry yaşamını yitirdi Ünlü oyuncu Matthew Perry yaşamını yitirdi
Matthew Perry kimdir? Matthew Perry'nin hayatı ve rol aldığı yapımlar... Matthew Perry kimdir? Matthew Perry'nin hayatı ve rol aldığı yapımlar...
'Bu tür hamleler Kılıçdaroğlu için sürpriz değil, İmamoğlu'nun önünü açıyor olabilir' 'Bu tür hamleler Kılıçdaroğlu için sürpriz değil'
Fatih Altaylı: Bence çok iyi oldu Fatih Altaylı: Bence çok iyi oldu