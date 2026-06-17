İstanbul’da Ulaşımda Yeni Dönem: Marmaray'a Alternatif Raylı Sistem Geliyor

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ankara’da düzenlenen İnşaat Zirvesi Türkiye 2026 programında, 'Geleceğin Altyapısı: Dijitalleşme, Entegrasyon ve Mega Projelerin Dönüşümü' başlıklı özel oturuma katıldı. Uraloğlu, 2053 vizyonu doğrultusunda Türkiye’yi dünyanın en güçlü dijital altyapı merkezlerinden biri haline getirmeyi hedeflediklerini söyledi.

Bakan Uraloğlu, 6 bin 100 kilometre olan bölünmüş yol ağının 30 bin 51 kilometreye çıktığını vurgulayarak, "1714 kilometre olan otoyol ağımızı ise 3 bin 796 kilometreye yükselttik. 1915 Çanakkale Köprüsü ve Otoyolu, Avrasya Tüneli, Osmangazi Köprüsü ve Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu, Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Kuzey Marmara, Ankara-Niğde ve Menemen-Aliağa-Çandarlı Otoyolları ile Ovit, Demirkapı, Zigana Tünelleri gibi dev kara yolu projelerini hayata geçirdik. Demir yolu ağımızı, yaklaşık 11 bin kilometreden yaklaşık 14 bin kilometreye ulaştırdık. Ankara-İstanbul, Ankara-Konya, Konya-Karaman ve Ankara-Sivas hatları olmak üzere 2 bin 251 kilometre hızlı tren ağı inşa ettik" diye konuştu.

MARMARAY'A ALTERNATİF HATTA SON DURUM NE?

Bakan Uraloğlu, yapım çalışmaları süren Kars-Iğdır-Aralık-Dilucu demir yolu ile Zengezur bağlantısını desteklediklerine dikkat çekerek, şu ifadeleri kullandı: "Kuzey Çevre Demir Yolu Projesi ile Türkiye’yi uluslararası lojistik için vazgeçilmez kılacak tarihi bir adımın da eşiğindeyiz. Yavuz Sultan Selim Köprüsü üzerinde hayata geçireceğimiz demir yolu bağlantısı ile İstanbul Boğazı üzerinde Marmaray’a alternatif çift hatlı yeni bir demir yolu hattına daha kavuşacağız. İhale sürecinin ardından bu yıl içinde inşa çalışmalarına başlamayı planlıyoruz. İstanbul Havalimanı ile ülkemizi küresel bir havacılık merkezine dönüştürdük. Denizcilik alanında 152 olan liman sayımızı 218’e, 37 olan tersane sayımızı 85’e çıkardık. 2002 yılında dünya deniz ticaret filosu sıralamasında 17'nci sırada yer alan filomuz, 2025 yılında 53,1 milyon detveyt ton kapasiteye ulaşarak tonaj bazında dünya sıralamasında 10'uncu sıraya yükseldi. 2021 yılında hizmete açtığımız Filyos Limanı Karadeniz hinterlandının en önemli limanlarından biri oldu. Yapım çalışmaları devam eden Rize İyidere Lojistik Limanımız da ülkemizin küresel bir lojistik üs olması hedefi için atılmış büyük bir adımdır."

Kaynak: DHA