İstanbul'da Ulaşımda Yeni Dönem: Karar Resmen Onaylandı

TÜRKİYE KART ÜLKE GENELİNDE YAYGINLAŞIYOR

Bakan Uraloğlu, Türkiye Kart'ın pilot uygulamalarının Konya, Kayseri, Gümüşhane, Yozgat ve İstanbul’daki Gayrettepe-İstanbul Havalimanı Metro Hattı’nda başlatıldığını hatırlatarak, "2024 sonuna kadar bu sistemi 18 ile yaymayı hedefliyoruz. Başkentray, İZBAN gibi önemli hatlar da dâhil olmak üzere Rize, Kocaeli, Aksaray, Tokat, Karabük, Uşak, Kahramanmaraş, Nevşehir, Kilis, Çorum ve Gaziantep’te çalışmalar sürüyor" dedi. Türkiye Kart almak isteyenlerin PTT iş yerlerine başvurabileceğini ifade eden Uraloğlu, Şemasız Türkiye Kart’ın 40 lira, Debit ve Prepaid Türkiye Kart’ın ise 60 lira karşılığında temin edilebileceğini belirtti.