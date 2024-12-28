İstanbul'da Tramvay Seferlerinde Aksama

İstanbul’un en çok tercih edilen ulaşım araçları arasında yer alan T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı’nda arıza meydana geldi.

Konuya ilişkin Metro İstanbul’dan yapılan açıklamada, seferlerin, Kabataş-Merkezefendi ve Zeytinburnu-Bağcılar istasyonları arasında devam ettiği belirtildi.

Metro İstanbul’un açıklamasında şunlar kaydedildi:

T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı’nın yol güzergahında meydana gelen kara yolu araç arızası sonucu yolumuzun kapanması nedeniyle seferler Kabataş-Merkezefendi ve Zeytinburnu-Bağcılar istasyonları arasında yapılmaktadır.

#MetroDuyuru #T1

T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı’nın yol güzergahında meydana gelen kara yolu araç arızası sonucu yolumuzun kapanması nedeniyle seferler Kabataş-Merkezefendi ve Zeytinburnu-Bağcılar istasyonları arasında yapılmaktadır. — Metro İstanbul (@metroistanbul) December 28, 2024

Kaynak: Haber Merkezi