İstanbul'da Trafikte Nefes Kesen Operasyon! Uyuşturucu Tacirleri Kıskıvrak Yakalandı

İstanbul Avcılar'da polis ekipleri bir süredir takip ettiği şüphelilere operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyonda 5 şüpheli trafikte yakalandı. Araçta ise bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

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İstanbul'da Trafikte Nefes Kesen Operasyon! Uyuşturucu Tacirleri Kıskıvrak Yakalandı

Avcılar'da İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satıcılarını takibe aldı. Cumartesi gece saatlerinde 5 kişinin bulunduğu hafif ticari araç D-100 yan yola girdiği sırada durduruldu. Sivil ekip araçlarından birinin yan yolu kapattığı sırada operasyon için düğmeye basıldı.

Düzenlenen operasyonda araçtaki 5 şüpheli gözaltına alındı. Araçta bir miktar uyuşturucu da ele geçirildi. Operasyon sırasında polis ekipleri Ankara istikametinde trafiği durdururken, yan yolda bulunan sürücüler operasyonun sona ermesini bekledi.

Yan yolda uzun araç kuyrukları oluştu. Operasyonun sona ermesinin ardından yan yol yeniden ulaşıma açıldı.

Kaynak: DHA

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