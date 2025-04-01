İstanbul'da Trafik Magandası Dehşet Saçtı! O Tehlikeli Anlar Kamerada
İstanbul'da Bahçelievler'de trafik magandası dehşet saçtı. Trafikte makas atarak ilerleyen sürücü, hem kendisinin hem diğer sürücülerin hayatını tehlikeye attı. O anlar kameraya yansıdı.
İstanbul'da bugün öğle saatlerinde Bahçelievler Basın Ekspres yolunda, bayram günü tehlikeli anlar yaşandı.
MAKAS ATTIĞI ANLAR KAMERADA
Kimliği henüz belirlenemeyen 34 EYP 196 plakalı aracın sürücüsü, trafikte makas atarak ilerledi.
Hem kendi hem de trafikteki diğer sürücülerin canını tehlikeye atan sürücü, başka bir aracın güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.
Kaynak: İHA
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