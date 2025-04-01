İstanbul'da Trafik Magandası Dehşet Saçtı! O Tehlikeli Anlar Kamerada

İstanbul'da bugün öğle saatlerinde Bahçelievler Basın Ekspres yolunda, bayram günü tehlikeli anlar yaşandı.

MAKAS ATTIĞI ANLAR KAMERADA

Kimliği henüz belirlenemeyen 34 EYP 196 plakalı aracın sürücüsü, trafikte makas atarak ilerledi.

Hem kendi hem de trafikteki diğer sürücülerin canını tehlikeye atan sürücü, başka bir aracın güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

Kaynak: İHA