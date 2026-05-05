İstanbul’da Trafik Kilitlendi, Araçlar Adım Adım İlerliyor

İstanbul’da akşam saatlerinde trafik yoğunluğu yüzde 80’e ulaştı. D-100 ve TEM başta olmak üzere ana arterlerde araçlar güçlükle ilerliyor.

İstanbul'da haftanın ikinci iş günü akşam saatlerinde trafik yoğunluğu yüzde 80'e çıktı. Avrupa Yakası'nda D-100 kara yolunda Haliç Köprüsü, Okmeydanı, Mecidiyeköy ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü çevresinde trafik yoğunluğu yaşanıyor.

Kara yolunda, Topkapı ile Avcılar arasında Edirne istikametinde, Zeytinburnu'ndan Haliç Köprüsü'ne kadar olan kesimdeyse Ankara yönünde araçlar güçlükle ilerliyor.

MAHMUTBEY GİŞELER

Beylikdüzü-Büyükçekmece arasında da Edirne istikametinde yoğunluk gözleniyor. TEM Otoyolu'nda Hasdal ve Seyrantepe ile Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arasındaki kesimde yoğunluk görülürken, Mahmutbey gişeler mevkisinde her iki yönde trafik ağır seyrediyor.

Esenler TEM Otoyolu ve O-3 Bağcılar mevkilerinden Mahmutbey yönüne katılımlarda da trafik yavaş ilerliyor. Büyükdere Caddesi'nde Sarıyer yönü ile Levent TEM bağlantı yolları arasında yoğunluk yaşanırken, Karaköy-Beşiktaş sahil yolu ve Barbaros Bulvarı'nda trafiğin ağır ilerlediği gözlendi.

ANADOLU YAKASI

Anadolu Yakası'nda D-100 kara yolunda Maltepe ile Kozyatağı arasında trafik yoğun seyrederken, ters istikamette Acıbadem ile Maltepe arasında da araçlar yavaş ilerliyor. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü yönünde trafik yoğunluğu Altunizade mevkisinden başlıyor.

TEM Otoyolu'nda Çamlıca gişeleri ile Samandıra gişeleri ayrımına kadar yoğunluk etkili oluyor. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden Anadolu Yakası'na geçişte başlayan trafik yoğunluğu Ataşehir'e kadar sürüyor. Toplu taşıma duraklarında da yolcular yoğunluk oluştururken, özellikle metro ve metrobüs bağlantı noktalarında vatandaşlar araçlara binmekte zorlanıyor.

Kaynak: AA

