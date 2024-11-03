İstanbul'da Toplu Ulaşımda Yeni Dönem: Karar Resmen Onaylandı
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İstanbul’da belirli toplu taşıma hatlarında Türkiye Kart uygulamasına geçileceğini duyurdu. PTT iş yerlerinden alınabilecek Türkiye Kart’ın fiyatı, 40 ila 60 lira arasında değişiyor.
Kaynak: AA
Bakan Uraloğlu, yazılı açıklamasında, İstanbul’da Marmaray, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı, Halkalı-Bahçeşehir Banliyö Hattı ve Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy Metro Hattı'nda Türkiye Kart uygulamasının başlayacağını belirtti.
KULLANIMI DAHA KOLAY OLACAK
Uygulamanın, Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) tarafından 31 Ekim 2024 tarihinde alınan karar doğrultusunda hayata geçirileceğini ifade eden Uraloğlu, bu yeni sistemin vatandaşların toplu taşıma kullanımlarını daha kolay ve entegre hale getireceğini vurguladı.
"UKOME’nin aldığı karar kapsamında, Marmaray ve belirtilen diğer raylı sistem hatlarında Türkiye Kart kullanımıyla entegre bir ulaşım hizmeti sunacağız. Bu uygulama, vatandaşlarımızın şehir içi yolculuklarını daha pratik hale getirecek" diyen Uraloğlu, BELBİM AŞ tarafından yapılacak teknik düzenlemelerin tamamlanmasının ardından uygulamanın aktif hale geleceğini belirtti.
TÜRKİYE KART ÜLKE GENELİNDE YAYGINLAŞIYOR
Bakan Uraloğlu, Türkiye Kart'ın pilot uygulamalarının Konya, Kayseri, Gümüşhane, Yozgat ve İstanbul’daki Gayrettepe-İstanbul Havalimanı Metro Hattı’nda başlatıldığını hatırlatarak, "2024 sonuna kadar bu sistemi 18 ile yaymayı hedefliyoruz. Başkentray, İZBAN gibi önemli hatlar da dâhil olmak üzere Rize, Kocaeli, Aksaray, Tokat, Karabük, Uşak, Kahramanmaraş, Nevşehir, Kilis, Çorum ve Gaziantep’te çalışmalar sürüyor" dedi. Türkiye Kart almak isteyenlerin PTT iş yerlerine başvurabileceğini ifade eden Uraloğlu, Şemasız Türkiye Kart’ın 40 lira, Debit ve Prepaid Türkiye Kart’ın ise 60 lira karşılığında temin edilebileceğini belirtti.