İstanbul'da Toplu Ulaşıma Büyük Zam

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), bugün yapılan UKOME toplantısında İBB tarafından işleten ulaşım hatlarının ücret tarifesine yüzde 13 zam yaptı.



TAM BASIM ÜCRETİ 20 LİRA OLDU



Zam kararıyla birlikte 17,70 TL olan tam basım ücreti 20 liraya yükseldi. Öğrenciler için uygulanan ücret tarifesine yapılan zam oranı ise yüzde 20 oldu. 10 TL'lik öğrenci geçiş ücreti, değişiklik sonrası 12 TL'ye yükseldi.



ABONMAN ÜCRETİ 1570 LİRAYA YÜKSELDİ



Karar sonrasında 1388 lira olan Mavi Kart (Abonman) ücreti 1568 liraya yükselirken, öğrenciler için uygulanan abonman tarifesi 250 TL'den 282,5 TL'ye yükseldi.





