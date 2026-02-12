İstanbul'da Toplu Taşımaya Zam: İşte Yeni Tarife...

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi’nin Şubat ayı üçüncü oturumu, Saraçhane’deki İBB binasında gerçekleştirildi. Meclis Başkan Vekili Gökhan Gümüşdağ’ın yönettiği toplantıda toplam 5 gündem maddesi ele alındı. Oturum, gündem dışı konuşmalarla başladı. Grup başkanları ve meclis üyelerinin değerlendirmelerinin ardından resmi gündeme geçildi.

TOPLU ULAŞIMA ZAM KARARI ÇIKTI

Meclisin 110’uncu gündem maddesinde, toplu ulaşım ücret tarifesine yönelik düzenleme görüşüldü. Metro, otobüs, metrobüs, minibüs, vapur, taksi ve okul servislerini kapsayan zam teklifi, yapılan oylama sonucunda oy çokluğuyla kabul edildi.

İSTANBULKART ÜCRETLERİ GÜNCELLENDİ

Alınan karar doğrultusunda, şehir içi toplu taşımada elektronik tam bilet ücreti 42 liraya yükseldi. Yeni tarifeye göre:

Öğrenci bileti: 20,50 TL

30 yaş üstü indirimli öğrenci: 37,80 TL

60–65 yaş bileti: 30,07 TL

Aktarma ücretleri ise kademeli olarak belirlendi:

Birinci aktarma: 31,27 TL

İkinci aktarma: 24,02 TL

Üçüncü ve sonraki aktarmalar: 15,62 TL

Yeni fiyatlar 16 Şubat 2026’dan itibaren uygulanacak.

DENİZ ULAŞIMINDA YENİ TARİFE

Şehir Hatları ve özel deniz motorlarında da fiyat artışı yapıldı. Bostancı–Adalar hattında tam bilet 156,26 TL’ye, Kabataş–Adalar hattında ise 247,44 TL’ye çıktı. Ada hatları dışında deniz ulaşımında mil bazlı ücretlendirme sistemine geçileceği belirtildi.

TAKSİ ÜCRETLERİ ARTIRILDI

Taksimetre tarifeleri de zamdan etkilendi. Yeni düzenlemeye göre:

Açılış ücreti: 65,40 TL

Kilometre başına ücret: 43,56 TL

Saatlik bekleme ücreti: 544,45 TL

Kısa mesafe ücreti: 210 TL

MİNİBÜS TARİFELERİNDE DEĞİŞİKLİK

Minibüslerde en kısa mesafe olarak bilinen “indi-bindi” ücreti 39 TL oldu. Mesafeye göre güncel ücretler şöyle:

4 km’ye kadar: 39 TL

4–7 km arası: 41 TL

7–11 km arası: 42 TL

11–15 km arası: 43 TL

15–20 km arası: 47 TL

Öğrenci ücreti ise 25 TL olarak belirlendi.

SERVİS ÜCRETLERİNE ZAM

Okul servislerinde 0–1 kilometre arası ücret 4.051 TL’ye yükseldi. Personel servislerinde uygulanacak en düşük ücret ise 2.284,54 TL olarak açıklandı.

MARMARAY VE BANLİYÖ HATLARINDA ARTIŞ

TCDD Taşımacılık AŞ tarafından işletilen Marmaray ve banliyö hatlarında da fiyat düzenlemesi yapıldı. Ücretlere yüzde 25,49 oranında zam geldi. Buna göre:

Tam bilet: 34 TL

Öğrenci: 16,48 TL

30 yaş üstü indirimli öğrenci: 30,60 TL

60–65 yaş bileti: 24,16 TL

İDO SEFERLERİNDE GÜNCEL FİYATLAR

İDO Deniz Otobüsleri’nde de yeni ücret tarifesi yürürlüğe giriyor. Sirkeci–Harem hattında:

Yolcu ücreti: 40,39 TL

Öğrenci ücreti: 24,32 TL

Araç geçiş ücretleri ise:

Otomobil: 240 TL

Minibüs: 320 TL

Otobüs: 630 TL

YENİ TARİFE 16 ŞUBAT’TA BAŞLIYOR

Yetkililer, tüm zamlı tarifelerin 16 Şubat 2026 tarihi itibarıyla geçerli olacağını duyurdu.

Kaynak: DHA