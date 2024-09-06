İstanbul'da Toplu Taşıma Herkese Bedava Olacak: İBB Son Kararını Açıkladı

9 Eylül Pazartesi günü saat 06.00 ile 16.00 arasında İstanbul genelindeki İBB'ye bağlı toplu ulaşım araçları, öğrenciler ve veliler için ücretsiz hizmet verecek. Bu kapsamda, şehir genelinde yaklaşık 17 bin okul servisi trafiğe çıkacak ve 320 bin öğrenci taşınacak.

Okul açılışı nedeniyle İstanbul'da toplu taşımanın desteklenmesi amacıyla, İETT günlük bin 716 ek sefer düzenleyecek ve bu önlemlerle 114 bin aracın trafikten çekilmesi hedefleniyor. Ayrıca, Metro İstanbul 435 ilave sefer planlıyor ve bu seferlerle birlikte yaklaşık 500 bin yolcunun toplu taşımayı tercih etmesi bekleniyor. Bu düzenlemelerle birlikte 433 bin aracın İstanbul trafiğine çıkmaması hedefleniyor. İlk iki gün boyunca okul servis araçları arabalı vapurlardan öncelikli olarak yararlanacak, İDO'nun Sirkeci-Harem hattında yaya yolcular ücretsiz seyahat edecek ve Şehir Hatları ek vapur seferleri düzenleyecek.

Kaynak: İHA