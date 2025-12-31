İstanbul'da Terör Örgütü IŞİD'e Operasyon: 29 Kişi Gözaltına Alındı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca IŞİD silahlı terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, Yalova'da üç polis memurunun şehit olduğu IŞİD saldırısının ardından sosyal medyada terör örgütünün propagandasını yapan 28 şüpheli ile örgüt içinde aktif şekilde faaliyet yürüttüğü belirlenen 1 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda ise 1 adet Baretta marka tabanca, 1 adet Sig Sauer marka tabanca, 1 adet Canik marka tabanca, 180 adet fişek ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. (DHA)

BAŞSAVCILIKTAN AÇIKLAMA GELDİ

Konuya ilişkin Başsavcılıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Terör örgütüyle bağlantılı olarak, Yalova ilimizde gerçekleşen menfur saldırı sonucunda 3 emniyet mensubumuzun şehit edilmesi olayıyla ilgili sosyal medya üzerinden terör örgütünün propagandasını yaptığı tespit edilen 28 şüpheli ve örgüt içerisinde aktif şekilde faaliyet yürüttüğü anlaşılan 1 şüpheli olmak üzere toplam 29 şüphelinin yakalamasına yönelik olarak ilimizde 31 Aralık itibarıyla 29 ayrı adreste eş zamanlı yakalama, gözaltı, arama ve el koyma işlemleri gerçekleştirilmiş, sonucunda tüm şüpheliler yakalanmıştır. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 3 tabanca, fişekler ve çok sayıda dijital materyal ile örgütsel doküman ele geçirilmiştir. Cumhuriyet Başsavcılığımızın tüm terör örgütleriyle mücadelesi azim ve kararlılıkla devam edecektir."

Kaynak: DHA