İstanbul'da Termosifon Faciası! Ev Yerle Bir Oldu

İstanbul'un Küçükçekmece ilçesinde boşaltılan bir binada kaçak olarak yaşayan baba ve çocuğu dehşeti yaşadı. Termosifonun patlamasıyla ev yerle bir oldu. Şans eseri hafif yaralanan baba ve çocuğu tedavilerinin ardından taburcu edildi.

İstanbul'un Küçükçekmece ilçesinde bağlı Kartaltepe Mahallesi 1. Pehlivan Sokak'taki 2 katlı binanın üst katındaki dairede, henüz belirlemeyen nedende termosifon patladı. Patlamanın etkisiyle büyük çaplı hasar oluşan evde yaşayan yabancı uyruklu baba ve küçük çocuğu hafif yaralandı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan baba ve oğlunun, kendi imkanlarıyla hastaneye gittiği öğrenildi.

KAÇAK YAŞIYORLARMIŞ

Yaralıların, kullanılmayan binada kaçak yaşadıkları, ikametgahlarının bulunmadığı belirlendi. Olay yerinde inceleme yapan ekipler, dış taraftaki bir duvarı yıkılan ve iç kısmındaki duvarları da ağır hasar gören dairenin bulunduğu binayı mühürledi.

BİNANIN RUHSATI YOK

Hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edilen baba ve çocuğu, diğer aile bireyleriyle olay yerine gitti. Baba, gazetecilere yaptığı açıklamada, sabaha karşı patlama sesiyle uyandığını ve yaralanan çocuğuyla birlikte hastaneye gittiklerini söyledi. Patlamanın neden olduğunu bilmediğini belirten baba, evde satış yapmak üzere makarna ürettiklerini aktardı.

Küçükçekmece Belediye Başkan yardımcısı Gökhan Aygün de olay yerine gelerek incelemelerde bulundu.

Aygün, binanın üst katının, burada yaşayan aile tarafından bir tür imalathane olarak kullanıldığını belirterek, "Bina ruhsatsız ve iskansız. İki yaralanma var ama hayati tehlikeleri yok. Binayı tedbiren boşaltıyoruz, mühürlüyoruz. Afet İşleri Müdürlüğü ekiplerimiz de içeride gerekli incelemeleri yaptı. Bina sahiplerine sadece binadaki temizliği yapması için müsaade edeceğiz. Daha sonrasında da kentsel dönüşüm ve yıkımla ilgili süreçlerini takip edeceğiz. Önemli olan bir can kaybının olmamış olması" ifadelerini kullandı.

Ekiplerin olay yerindeki çalışması sürüyor.

Kaynak: AA

