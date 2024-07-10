İstanbul'da Tarihi Üniversite Binasında Yangın!

İstanbul'da Sağlık Bilimleri Üniversitesi'nin binasında nedeni henüz bilinmeyen bir yangın çıktı. Yangın ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

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İstanbul'da Tarihi Üniversite Binasında Yangın!

İstanbul Üsküdar'da bulunan Sağlık Bilimleri Üniversitesi'ne ait 3 katlı binanın çatı katındaki tadilat sırasında yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.

Üsküdar'da bulunan Sağlık Bilimleri Üniversitesi'ne ait 3 katlı binada saat 13.00 sıralarında yangın çıktı. Yangının çıkma nedeni henüz bilinmezken,ihbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye sevk edildi.

Alevlere müdahale eden ekipler, yangını kontrol altına aldı. Soğutma ve duman tahliye çalışmaları sürüyor.

Kaynak: DHA

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