İstanbul'da taksici dehşeti: İstediği parayı vermeyen kadın müşteriyi öldüresiye dövdü

İstanbul’da bir taksi şoförü iddiaya göre yabancı müşteriden fazla para istedi. Müşteri istediği miktarı vermeyince taksi şoförü yolcuyu öldüresiye dövdü.

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Olay dün sabah saatlerinde Taksim Tarlabaşı’nda meydana geldi. İddiaya göre, taksi şoförü yabancı müşterisinden fazla para istedi. Müşteri fazla parayı vermeyeceğini söyleyince aralarında tartışma yaşandı. Taksiden inen kadın müşteri, tartışmaya devam etti. Tartışma bir anda kavgaya dönüşürken taksici kadın yolcuyu hırpalamaya başladı. Daha sonra kadına öldüresiye vuran taksici parayı alıp olay yerinden uzaklaştı. Yaşananlar cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.

İBB'DEN AÇIKLAMA

İBB Genel Sekreter Yardımcısı Buğra Gökce, sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile şoförün çalışma ruhsatının askıya alındığını ve şahıs hakkında adli süreç başlatıldığını duyurdu.

Gökce'nin paylaşımı şu şekilde:

"TUDES 18. Madde kapsamında şoförün 'Toplu Taşıma Aracı Kullanım Belgesi',

TUDES 115’inci madde gereğince aracın çalışma ruhsatı askıya alınmıştır.

Ayrıca şahıs hakkında adli süreç başlamıştır. İstanbul’da bu manzaraların kökünü kazıyana kadar mücadelemize devam edeceğiz."

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