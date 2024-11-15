İstanbul'da Sürücüsüz Metro Paniği: Acil Durum Butonu da Çalışmadı

Edinilen bilgiye göre, Üsküdar'dan Samandıra'ya seyir halinde olan metro, Bulgurlu durağında yolcuları indirdikten sonra, Ümraniye-Çarşı-Yamanevler-Çakmak ve Ihlamurkuyu duraklarında durmadan yoluna devam etti.

Bu duraklarda inmesi gereken yolcular, yaşanan duruma anlam veremedi.

ACİL DURUM BUTONU ÇALIŞMADI

Bunun üzerine yolcuların, acil durdurma butonuna basmasına rağmen seyrine devam eden metro, Altınşehir durağına yakın bir yerde hat üzerinde durabildi.

YOLCULAR RAYLARDA YÜRÜDÜ

Yolcular, kendi imkanlarıyla metrodan indikten sonra raylar üzerinde bir süre yürüyerek istasyona varabildi.

Kaynak: AA