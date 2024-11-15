İstanbul'da Sürücüsüz Metro Paniği: Acil Durum Butonu da Çalışmadı
Üsküdar-Samandıra Metro Hattı'nda seyir halindeki sürücüsüz metroda panik yaşandı. Acil durum butonun çalışmadığı metro 5 durağı pas geçerken, yolcular raylarda yürüyerek perona ulaştı.
Edinilen bilgiye göre, Üsküdar'dan Samandıra'ya seyir halinde olan metro, Bulgurlu durağında yolcuları indirdikten sonra, Ümraniye-Çarşı-Yamanevler-Çakmak ve Ihlamurkuyu duraklarında durmadan yoluna devam etti.
Bu duraklarda inmesi gereken yolcular, yaşanan duruma anlam veremedi.
ACİL DURUM BUTONU ÇALIŞMADI
Bunun üzerine yolcuların, acil durdurma butonuna basmasına rağmen seyrine devam eden metro, Altınşehir durağına yakın bir yerde hat üzerinde durabildi.
YOLCULAR RAYLARDA YÜRÜDÜ
Yolcular, kendi imkanlarıyla metrodan indikten sonra raylar üzerinde bir süre yürüyerek istasyona varabildi.
Kaynak: AA
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