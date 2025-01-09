İstanbul'da Sokak Ortasında Kanlı İnfaz: Dakikalarca Kovaladılar

Sultangazi’de İmam Bozkur adlı vatandaş uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti. Saldırganların Bozkur’u dakikalarca sokak sokak kovaladığı öğrenildi.

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Olay, sabah saat 08.00 sıralarında Sultangazi eski Edirne asfaltı Caddesi'nde yaşandı. Alınan bilgilere göre 30 yaşındaki İmam Bozkur sabah iş yerinden çıkıp kahvaltılık almaya gittiği esnada şüpheli kişi ya da kişilerden kaçmaya başladı.

İstanbul'da Sokak Ortasında Kanlı İnfaz: Dakikalarca Kovaladılar - Resim : 1

SOKAK SOKAK PEŞİNDEN KOŞTU

Şüpheliler Bozkur'u sokak sokak kovaladı. Kovalamanın ardından şüpheliler Bozkur'u cadde üstünde yakalayarak silahla kafasına ateş etti. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri ağır yaralanan Bozkurt'un yaşamını yitirdiğini tespit ederken polis ekipleri şüphelileri yakalamak için çalışma harekete geçti.

İstanbul'da Sokak Ortasında Kanlı İnfaz: Dakikalarca Kovaladılar - Resim : 2

“KAHVALTI ALMAYA GİDİYOR”

Mehmet Tuncer, "Çocuk kahvaltı almaya gidiyor. Çocuğa ateş ediyorlar. Kim olduğunu bilmiyorum. Buraya düşüyor. Sanırım yerde de ateş ediyorlar. 3-4 el silah sesi duyduk. Burada hemen öldü" diyerek yaşananları anlattı.

İstanbul'da Sokak Ortasında Kanlı İnfaz: Dakikalarca Kovaladılar - Resim : 3

“ARABADA 2 KİŞİ GÖRDÜM”

Mahmut Çetinkaya, "Silah sesi duydum. Bir kadın içeriye atladı. Ben kadına ateş ediyorlar sandım. Yukarı doğru biri koşuyordu arkasından koşan yakaladı, kafasına ateş etti. Sonra arabaya binip kaçtı gitti. Muhtemelen üç kişilerdi. Arabada 2 kişi gördüm, ateş eden tekti. 5-6 el silah sesi duydum" dedi.

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Kaynak: DHA

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