İstanbul’da Sokak Ortasında Dehşet! Park Yeri Kavgası Can Aldı

İstanbul’da iki grup arasında park yeri nedeniyle başlayan tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. Açılan ateş sonucu Sedat Arıkan yaşamını yitirirken, ağabeyi Sinan Arıkan yaralandı. Olayla ilgili iki kişi gözaltına alınırken, yaşanan anlar çevredekiler tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

Son Güncelleme:
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İstanbul Zeytinburnu’nda dün saat 15.30 sıralarında Beştelsiz Mahallesi 103. Sokak’ta meydana geldi. İddiaya göre geçtiğimiz cuma günü Sedat Arıkan ile Nadir K. arasında park yeri yüzünden tartışma çıktı.

Cuma günü iki taraf arasında çıkan tartışma, çevredeki esnafın araya girmesiyle büyümeden son buldu. Ancak taraflar arasındaki tartışma kavgaya dönüştü. Dün iki taraf tekrar karşı karşıya geldi. Kısa sürede hararetlenen tartışmada, silahlar çekildi.

KAVGAYA AİLE ÜYELERİ DE DAHİL OLDU

Olay sırasında Sedat Arıkan’ın ağabeyi Sinan Arıkan ile Nadir K.’nin yakını İbrahim K. da kavgaya karıştı. Bu esnada Nadir K., belinden çıkardığı silahla Sedat Arıkan ve ağabeyi Sinan Arıkan’a ateş etti.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis sokakta geniş güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri ağır yaralanan Sedat ve Sinan Arıkan’ı ambulansla hastaneye kaldırdı.

İstanbul’da Sokak Ortasında Dehşet! Park Yeri Kavgası Can Aldı - Resim : 1

1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Hastaneye götürülen ağır yaralı Sedat Arıkan, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Arıkan’ın cenazesi Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

2 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Olayla bağlantısı bulunan Nadir K. ve İbrahim K. polis tarafından gözaltına alındı. Silahlı kavga anları, çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

İstanbul’da Sokak Ortasında Dehşet! Park Yeri Kavgası Can Aldı - Resim : 2

ESNAF: 'PARK YERİ YÜZÜNDEN'

Olayın gerçekleştiği sokakta esnaflık yapan Burak Ereyatan, şunları söyledi:
“İlk olay Cuma günü saat 17.00 gibi oldu. Olay park yüzünden meydana geldi. Ölen kardeşimiz neden oraya park ediyorsun davası yaptı. Sudan sebeplerden dolayı kaynaklanan olaylar. Bugün de saat 15.00 gibi Sedat'ın ağabeyini alıp diğer dükkandaki arkadaşları darp etmesi sonucu olduğunu tahmin ediyoruz” dedi.

'GEREKSİZ YERE BİR CAN GİTTİ'

Kavgayı ayırmaya çalışan Ali Solmaz ise yaşadıklarını şöyle aktardı: “Kavga ettiklerini gördüm. Kavgayı ayırmaya gidiyordum. O sırada arkadan Nadir ağabey geldi, elinde silahla. Silahı görünce geri çekilmek zorunda kaldım. Esnaflar girdi araya ayırmaya çalıştı. Silahla vurmaya çalıştı. Bir kişiyi bacağından vururken gördüm. O sırada ben arkamı döndüğümde Sedat ağabey de vefat etti galiba orada. Üzgünüz, böyle olayların yaşanmasını istemiyoruz.”

Solmaz, bölgenin böyle olaylarla anılmasının üzücü olduğunu belirterek, “Zeytinburnu gibi bir yere yakışan şeyler değil bunlar. Gereksiz yere bir can gitti. Esnaf geldi, nadir ağabeyi gelir çekip elinden silahını aldılar. Ondan sonra polis ve ambulans geldi. Alıp götürdüler, sonra başka bir ambulans geldi öbür yaralıyı götürdü” diye konuştu.

Kaynak: DHA

Etiketler
Zeytinburnu Kavga İstanbul
Son Güncelleme:
Altın Borcu Verenler Dikkat! Bu Süre Zarfını Aşanlar Parasını Bir Daha Geri Alamayacak: Mutlaka Bunu Yaptırın Altın Borcu Verenler Dikkat! Bu Süreyi Aşanın Parası Yanacak
Çanakkale Boğazı'nda Alarm! 108 Metrelik Gemi Arızalandı Çanakkale Boğazı'nda Alarm!
Netflix'e Sert Çalım! Medya Devinin Talipleri Artıyor Netflix'e Sert Çalım! Medya Devinin Talipleri Artıyor
Icardi Galatasaray'dan Ayrılacak Mı? Beklenen Resmi Açıklama Geldi: Okan Buruk... Takımdan Ayrılıyor Mu? Resmi Açıklama Geldi
ÇOK OKUNANLAR
Kar, Sağanak ve Fırtına Geliyor! Yurdu Etkisi Altına Alacak Kar, Sağanak ve Fırtına Geliyor! Yurdu Etkisi Altına Alacak
Netflix'e Sert Çalım! Medya Devinin Talipleri Artıyor Netflix'e Sert Çalım! Medya Devinin Talipleri Artıyor
Okan Buruk'tan Monaco Maçı Öncesi Olay Açıklama! 'Tamamen Çaresizim' Okan Buruk'tan 'Çaresizim' Çıkışı
İstanbul’da Sokak Ortasında Dehşet! Park Yeri Kavgası Can Aldı İstanbul’da Sokak Ortasında Dehşet! Park Yeri Kavgası Can Aldı
Piyasalar Açıldı, Gözler Kurda! Dolar ve Euro Güne Hızlı Başladı Piyasalar Açıldı, Gözler Kurda! Dolar ve Euro Güne Hızlı Başladı