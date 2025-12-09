İstanbul’da Sokak Ortasında Dehşet! Park Yeri Kavgası Can Aldı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İstanbul Zeytinburnu’nda dün saat 15.30 sıralarında Beştelsiz Mahallesi 103. Sokak’ta meydana geldi. İddiaya göre geçtiğimiz cuma günü Sedat Arıkan ile Nadir K. arasında park yeri yüzünden tartışma çıktı.

Cuma günü iki taraf arasında çıkan tartışma, çevredeki esnafın araya girmesiyle büyümeden son buldu. Ancak taraflar arasındaki tartışma kavgaya dönüştü. Dün iki taraf tekrar karşı karşıya geldi. Kısa sürede hararetlenen tartışmada, silahlar çekildi.

KAVGAYA AİLE ÜYELERİ DE DAHİL OLDU

Olay sırasında Sedat Arıkan’ın ağabeyi Sinan Arıkan ile Nadir K.’nin yakını İbrahim K. da kavgaya karıştı. Bu esnada Nadir K., belinden çıkardığı silahla Sedat Arıkan ve ağabeyi Sinan Arıkan’a ateş etti.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis sokakta geniş güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri ağır yaralanan Sedat ve Sinan Arıkan’ı ambulansla hastaneye kaldırdı.

1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Hastaneye götürülen ağır yaralı Sedat Arıkan, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Arıkan’ın cenazesi Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

2 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Olayla bağlantısı bulunan Nadir K. ve İbrahim K. polis tarafından gözaltına alındı. Silahlı kavga anları, çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

ESNAF: 'PARK YERİ YÜZÜNDEN'

Olayın gerçekleştiği sokakta esnaflık yapan Burak Ereyatan, şunları söyledi:

“İlk olay Cuma günü saat 17.00 gibi oldu. Olay park yüzünden meydana geldi. Ölen kardeşimiz neden oraya park ediyorsun davası yaptı. Sudan sebeplerden dolayı kaynaklanan olaylar. Bugün de saat 15.00 gibi Sedat'ın ağabeyini alıp diğer dükkandaki arkadaşları darp etmesi sonucu olduğunu tahmin ediyoruz” dedi.

'GEREKSİZ YERE BİR CAN GİTTİ'

Kavgayı ayırmaya çalışan Ali Solmaz ise yaşadıklarını şöyle aktardı: “Kavga ettiklerini gördüm. Kavgayı ayırmaya gidiyordum. O sırada arkadan Nadir ağabey geldi, elinde silahla. Silahı görünce geri çekilmek zorunda kaldım. Esnaflar girdi araya ayırmaya çalıştı. Silahla vurmaya çalıştı. Bir kişiyi bacağından vururken gördüm. O sırada ben arkamı döndüğümde Sedat ağabey de vefat etti galiba orada. Üzgünüz, böyle olayların yaşanmasını istemiyoruz.”

Solmaz, bölgenin böyle olaylarla anılmasının üzücü olduğunu belirterek, “Zeytinburnu gibi bir yere yakışan şeyler değil bunlar. Gereksiz yere bir can gitti. Esnaf geldi, nadir ağabeyi gelir çekip elinden silahını aldılar. Ondan sonra polis ve ambulans geldi. Alıp götürdüler, sonra başka bir ambulans geldi öbür yaralıyı götürdü” diye konuştu.

