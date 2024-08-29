İstanbul'da Silahlı Saldırı! Kaldırımda Yürürken Kurşun Yağmuruna Tutuldu

İstanbul Sultangazi'de Uğur Mumcu Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi üzerinde saat 10.00 sıralarında silahlı saldırı meydana geldi.

6 EL ATEŞ ETTİLER

Edinilen bilgiye göre; ismi öğrenilemeyen bir kişi kaldırımda yürüdüğü esnada sokak arasından gelen motosikletli iki kişi tarafından silahlı saldırıya uğradı. Kasklı oldukları öğrenilen 2 saldırgan, 6 el ateş açtıktan sonra olay yerinden kaçtı. Bacaklarından yaralanan şahsa ilk müdahaleyi olay yerindeki vatandaşlar yaptı.

İNCELEME BAŞLATILDI

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahale sonrası yaralı ambulans Haseki Eğitim Ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olay sonrası polis ekipleri bölgede güvenlik önlemi alırken, saldırganların yakalanması için çalışma başlatıldı. Olayla ilgili inceleme sürüyor.

Kaynak: İHA