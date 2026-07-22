İstanbul'da Şiddetli Sağanak Uyarısı! Tarih Verildi

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Balkanlar üzerinden gelen serin ve yağışlı hava dalgası Türkiye’yi etkisi altına almaya hazırlanıyor. Meteoroloji uzmanları, özellikle İstanbul başta olmak üzere birçok kentte ani sağanakların sel ve dolu riskini beraberinde getirebileceği konusunda uyarıyor.

YAĞIŞ SINIRDA ETKİSİNİ GÖSTERDİ

Yağışlı havanın ilk olarak Bulgaristan ve Romanya’da etkili olması beklenirken, bu bölgelerde sel alarmı verildi. Türkiye’de ise Kırklareli’nin sınır köylerinde olumsuzluk yaşanabileceği belirtiliyor.

İSTANBUL’DA YAĞIŞ AKŞAM SAATLERİNDE GÜÇLENECEK

NTV Meteoroloji Editörü Dilek Çalışkan, İstanbul’da yağışların öğleden sonra başlayacağını, asıl etkinin ise akşam ve gece saatlerinde hissedileceğini söyledi. Yerel sağanakların kısa sürede etkili olabileceğini belirten Çalışkan, dolu ihtimaline de dikkat çekti. Hafta ortasında yağışların aralıklarla devam edeceğini vurgulayan Çalışkan, özellikle perşembe ve cuma günleri kısa süreli ama etkili sağanaklar nedeniyle su baskını tehlikesine işaret etti.

EN KRİTİK GÜN: CUMARTESİ

Tahminlere göre hafta sonu yağışlar şiddetini artıracak. Cumartesi günü İstanbul’da yer yer çok kuvvetli ve sele neden olabilecek yağışlar bekleniyor. Sistemin Marmara, Batı Karadeniz, İç Anadolu ve İç Ege başta olmak üzere geniş bir alanda etkili olacağı, hatta Adana’ya kadar ulaşabileceği öngörülüyor. Yağışla birlikte hava sıcaklıklarında da belirgin düşüş bekleniyor. İstanbul’da gece sıcaklıklarının 15-16 dereceye kadar inebileceği ifade ediliyor.

AKOM VE VALİLİKTEN UYARI

AKOM, perşembe ve cuma günleri aralıklı, cumartesi ise kuvvetli yağış beklendiğini açıkladı. İstanbul Valiliği de 23-26 Temmuz tarihleri arasında etkili olması beklenen sağanaklara karşı vatandaşları dikkatli ve tedbirli olmaya çağırdı.

Kaynak: NTV