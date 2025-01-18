İstanbul'da 'Sahte İçki' Operasyonu: 2 Kişi Tutuklandı

İstanbul'da yalnızca birkaç haftada 38 kişinin sahte içki nedeniyle hayatını kaybetmesi Türkiye gündeminden düşmezken, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince, sahte içki zehirlenmelerinden dolayı hayatını kaybedenlere satış yapan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.

Operasyonlar kapsamında gözaltına alınan 8 şüphelinin 2'si çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, 6 şüpheli de adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı. Bu arada sahte alkol ticaretinde bulunan ve üretenlere yönelik çalışmalarda, tutuklananların sayısı bu şüphelilerle birlikte 11'e yükseldi.

NE OLMUŞTU?

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince Adalar, Avcılar, Bağcılar, Esenyurt, Bahçelievler, Bakırköy, Fatih ve Başakşehir ilçelerinde faaliyet gösteren iş yerlerinde sahte içki ticaretinde bulunarak 6 kişinin hayatını kaybetmesine neden oldukları öne sürülen 8 şüpheli düzenlenen operasyonlarla yakalanmıştı.

Kaynak: AA