İstanbul'da Sahte İçki Kabusu Büyüyor: Son 24 Saatte 11 Can Kaybı!

İstanbul'da sahte içki can almaya devam ediyor. İstanbul genelinde, son bir gün içinde sahte alkol alan 38 kişi zehirlenme şikayetiyle hastaneye başvurdu. Başvuran 38 kişiden 11 kişi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, İstanbul genelinde son bir gün içinde sahte alkolden zehirlenen 38 kişi hastaneye kaldırıldı. İstanbul’un çeşitli ilçelerinde hastaneye başvuranlar tedavi altına alındı. Başvuran hastalardan 26 kişinin yabancı uyruklu olduğu öğrenildi.

Tedavi altına alınan ve durumu ağırlaşan 11 kişi yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

SAHTE İÇKİLERİ EVDE ÜRETİP SATMIŞLAR

Başakşehir Asayiş Büro Amirliği ekiplerince, sahte içkilerin Türkmenistan uyruklu Agazhan O. ile Amangul D. tarafından Ziya Gökalp Mahallesi Gürsu Sokak'taki iş yerinde satıldığı tespit edildi. Şüphelilerin kaldıkları evde sahte içki ürettiğini belirleyen ekipler düzenledikleri operasyonla 2 şüpheliyi gözaltına aldı.

Bu kişilerin adreslerindeki aramalarda, yaklaşık 50 litre sahte içki, 36 uyuşturucu hap, 5 parça uyuşturucu madde, hassas terazi, Afyon sakızı, sahte olduğu değerlendirilen göçmen kimlik kartı ile çok miktarda tıbbi ilaç ele geçirildi.

Şüphelilere kira ödeyerek bu adreste kaçak olarak ikamet ettikleri belirlenen Türkmenistan uyruklu 4 kişi de işlemleri için emniyet müdürlüğüne götürüldü.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca da şüpheliler Agazhan O. ile Amangul D. hakkında "taksirle ölüme neden olma", "uyuşturucu madde ticareti yapmak", "sahte içki üretip satmak", "nevi belli olmayan tıbbi ilaç", "göçmen kaçakçılığı" ile "resmi belgede sahtecilik" suçlarından soruşturma başlatıldı.

Kaynak: AA