İstanbul'da Sahte İçki Kabusu Büyüyor: Can Kaybı 7'ye Yükseldi, 2 Şüpheli Gözaltında

İstanbul'da sahte içki can almaya devam ediyor. Türkmenistan uyruklu Agajan Bashımov ve Rahmatullah Artıkov'un dün hayatını kaybetmesinin ardından, hastanede tedavi altına alınan Ravshan Sayıtınıyovoz, Odil Alimov, Islambek Begov, Roza Kurambaeva, Erdinç Öksüzce de bugün sahte içki nedeniyle hayatını kaybetti.

SAHTE İÇKİLERİ EVDE ÜRETİP SATMIŞLAR

Başakşehir Asayiş Büro Amirliği ekiplerince, sahte içkilerin Türkmenistan uyruklu Agazhan O. ile Amangul D. tarafından Ziya Gökalp Mahallesi Gürsu Sokak'taki iş yerinde satıldığı tespit edildi. Şüphelilerin kaldıkları evde sahte içki ürettiğini belirleyen ekipler düzenledikleri operasyonla 2 şüpheliyi gözaltına aldı.

Bu kişilerin adreslerindeki aramalarda, yaklaşık 50 litre sahte içki, 36 uyuşturucu hap, 5 parça uyuşturucu madde, hassas terazi, Afyon sakızı, sahte olduğu değerlendirilen göçmen kimlik kartı ile çok miktarda tıbbi ilaç ele geçirildi.

Şüphelilere kira ödeyerek bu adreste kaçak olarak ikamet ettikleri belirlenen Türkmenistan uyruklu 4 kişi de işlemleri için emniyet müdürlüğüne götürüldü.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca da şüpheliler Agazhan O. ile Amangul D. hakkında "taksirle ölüme neden olma", "uyuşturucu madde ticareti yapmak", "sahte içki üretip satmak", "nevi belli olmayan tıbbi ilaç", "göçmen kaçakçılığı" ile "resmi belgede sahtecilik" suçlarından soruşturma başlatıldı.

Kaynak: AA