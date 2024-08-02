İstanbul'da Sahte Ambalaj Operasyonu

İstanbul'un Zeytinburnu ilçesindeki bir matbaaya sahte ambalaj operasyonu düzenlendi. Baskında çeşitli markalara ait 2 milyon sahte sigara ambalajı ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul'da Sahte Ambalaj Operasyonu

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde sahtecilik faaliyetlerinin önlenmesine yönelik çalışma yaptı.

Zeytinburnu ilçesinde matbaa olarak faaliyet gösteren bir iş yerinde çeşitli markalarda sigara ambalajı üretildiğini belirleyen ekipler, bunların paket haline getirilerek içerisinin doldurulup piyasaya sürüleceğini tespit etti.

2 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Çalışmalarını tamamlayan ekipler, matbaaya düzenledikleri operasyonda 2 şüpheliyi gözaltına aldı.

Adresteki aramalarda çeşitli markalara ait 2 milyon sahte sigara ambalajı, çeşitli markalarda 137 bin 500 çorap etiketi, 12 bin ilaç kutusu, 8 bin kulaklık kutusu ile sigara ambalaj basımında kullanılan 3 baskı kalıbı ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Şüpheliler, işlemleri için emniyette götürüldü.

Kaynak: AA

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