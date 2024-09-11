İstanbul'da Sağlık Çalışanlarına Saldırı: Hakaret Edip Üzerlerine Yürüdü

İstanbul Bağcılar'da Yenigün Mahallesi Bağcılar Caddesi üzerinde 10 Eylül tarihinde sağlık çalışanları saldırıya uğradı. Ambulansla hasta almak amacıyla cadde üzerinde duran sağlık görevlilerine, bir sürücü yolun kapandığı bahanesiyle hakaret etti. Küfür eden sürücü, sağlık görevlilerinin üzerine yürüdü.

Araya giren vatandaşlar tarafından sakinleştirilen şüpheli aracına binerek oradan ayrıldı. O anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı. Olayın ardından inceleme başlatan polis ekipleri şüphelinin E.Y.(47) olduğunu belirledi.

Şüpheli aynı gün yakalanarak gözaltına alındı. 'Sağlık çalışanlarına yönelik hakaret' suçundan ifadesi alınan şüpheli, sevk edildiği adli makamlarca serbest bırakıldı.

Kaynak: İHA