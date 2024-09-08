İstanbul'da Sağanak Yağış: Yollar Göle Döndü

İstanbul'da, dün akşam saatlerinden beri aralıklarla etkili olan yağış, Anadolu Yakası ve Avrupa Yakası'nda bazı ilçelerde yer yer şiddetini artırarak devam ediyor.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde etkili olan sağanak nedeniyle sürücüler ilerlemekte güçlük çekti. Ümraniye ve Üsküdar'da aniden bastıran sağanakta yollarda oluşan su birikintileri nedeniyle sürücüler kontrollü olarak ilerledi.

Alibeyköy'de etkili olan yağış nedeniyle ufak çaplı su birikintileri oluştu. Gaziosmanpaşa'da da yollarda biriken su nedeniyle araçlar ilerlemekte zorlandı. Sancaktepe Atayolu Caddesi'nde oluşan su birikintisi nedeniyle araçlar bir süre ilerleyemedi.

Maltepe Başıbüyük Fındıklı Mahallesi'ndeki sağanak nedeniyle yolda su birikintileri meydana geldi. Sürücüler yolda ilerlemekte güçlük çekerken, bazı vatandaşlar da yağmurdan korunmak için dükkan tentelerinin altına sığındı.

Güngören Soğanlı Caddesi'ndeki su birikintileri nedeniyle araçlar ve yayalar zorluk yaşadı.

BAHÇE DUVARI DEVRİLDİ

Eyüpsultan'da kısa süreli etkili olan sağanak sonrası Akşemsettin Mahallesi Gürcan Sokak'ta inşaat nedeniyle kazılan alanda biriken su, yan binanın duvarını yıkarak bahçeye doldu. Bahçeden de binanın bodrum katındaki daireye giren su nedeniyle itfaiye ekiplerine haber verildi.

İtfaiye ekipleri ve dairede yaşayanlar, yarım metreye kadar yükselen suyu tahliye çalışması yaparken, evdeki eşyalarda hasar oluştu.

Ev sahibi Ünal Aburşu, gazetecilere yaptığı açıklamada duvardan sızan suları durdurmak için bahçeye çıktığı esnada duvarın devrildiğini ve sırtında hafif sıyrıkların oluştuğunu söyledi. Aburşu, suyun evin içine girişini önleyemediklerini belirtti.

Kaynak: AA