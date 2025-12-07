İstanbul’da Sağanak Hayatı Felç Etti! Yollar Göle Döndü, Evleri Su Bastı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İstanbul’da gece boyunca etkili olan sağanak yağış, Şişli ve Üsküdar başta olmak üzere birçok ilçede yaşamı olumsuz etkiledi. Yağışın şiddetlenmesiyle beraber bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluşurken, kimi ev ve iş yerlerine de su doldu.

Taksim'de vatandaşların yürümekte zorlandığı ve açık olan dükkanlara sığınmak zorunda kaldığı görüldü.

Üsküdar Çengelköy’de rögarın tıkanması sonucu bir cadde tamamen suyla kaplandı. Bazı sürücüler derinleşen su birikintisinden güçlükle geçebilirken, bazıları ise geri dönmek zorunda kaldı.

EV VE İŞ YERLERİNİ SU BASTI

Şişli’de ise yağış nedeniyle bazı iş yerleri ve konutlar su altında kaldı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ve İSKİ ekipleri, su dolan alanlarda tahliye çalışmaları yaptı.

ARAÇLAR YOLDA MAHSUR KALDI

Merkez Mahallesi’nde bir otomobil su birikintisinde mahsur kalarak arıza yaptı. Sürücü aracını terk etmek zorunda kalırken, otomobil daha sonra çekiciyle bulunduğu yerden kaldırıldı.

Şiddetli yağmur araçlara da zorluk çıkardı. Sağanağın özellikle sabah ve öğlen saatlerinde etkisini artırarak göstermesi bekleniyor.

VALİLİK UYARMIŞTI

7 Aralık Pazar günü için uyarı yayınlayan İstanbul Valiliği, beklenen kuvvetli yağışla birlikte kentte sel, su baskını, ani akıntılar ve trafikte aksamalar gibi olumsuzlukların yaşanabileceği vurgulandı. Vatandaşların tedbirli olmaları, toplu taşıma ve ulaşım planlamalarını hava durumuna göre yapmalarını istedi.

Yapılan açıklamada "Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yaptığı son değerlendirmelere göre, 7 Aralık Pazar günü İstanbul'da sağanak yağışların kuvvetli olması bekleniyor. Kuvvetli yağışlarla birlikte sel, su baskını ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.

Kaynak: AA-İHA