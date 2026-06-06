İstanbul’da Şafak Vakti Operasyon: 2 Organize Suç Örgütü Çökertildi

İstanbul'da silahlı saldırı, tehdit ve haraç gibi suçlara karışan 2 ayrı organize suç örgütüne yönelik operasyon düzenlendi. Özel harekat polislerinin destek verdiği eş zamanlı baskınlarda 27 şüpheli yakalanırken, çok sayıda silah ve uyuşturucu madde ele geçirildi.

Son Güncelleme:
İstanbul’da Şafak Vakti Operasyon: 2 Organize Suç Örgütü Çökertildi
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, Bakırköy ve Beykoz Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde Ataşehir, Bakırköy, Beykoz, Esenyurt, Eyüpsultan başta olmak üzere kent genelinde silahlı saldırı, tehdit ve benzeri suçları işledikleri ve organize ettikleri belirlenen 2 ayrı suç örgütünün yakalanmasına yönelik çalışma yaptı.

ÖZEL HAREKAT DESTEKLİ ŞAFAK BASKINI

Bu kapsamda hiyerarşik yapıları, faaliyet alanları ve irtibat ağları deşifre edilen suç örgütlerine yönelik özel harekat destekli eş zamanlı operasyonda 27 şüpheli yakalandı. Aramalarda 7 ruhsatsız tabanca, çok sayıda mermi ve bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA

Etiketler
Suç örgütü İstanbul
Son Güncelleme:
Bursa'da Korkutan Yangın! Boya Fabrikası Alev Alev Bursa'da Korkutan Yangın! Boya Fabrikası Alev Alev
Hükümet Düğmeye Bastı! TBMM’den Tarihi Karar: Milyonlarca Vatandaşın Borcu Tek Kalemde Siliniyor Tarihi Karar! Milyonlarca Vatandaşın Borcu Tek Kalemde Siliniyor
Altın Yatırımcısı Tetikte! Fiyatlar Dalga Dalga Değişiyor Altın Yatırımcısı Tetikte! Fiyatlar Dalga Dalga Değişiyor
İstanbul Valiliği Duyurdu: 4 Aylık Yasak Başlıyor 4 Aylık Yasak 2 Gün Sonra Başlıyor
ÇOK OKUNANLAR
Rahmi Koç'un 'Kürt Kadın' Fıkrasına Soruşturma: 'Özür Diliyorum' Rahmi Koç'un 'Kürt Kadın' Fıkrasına Soruşturma
Ankara’da 'Kod Yasa' Hareketliliği: Bakanlar Bahçeli’ye Sundu, İşte Sızan 7 Madde Bakanlar Bahçeli’ye Sundu, İşte Sızan 7 Madde
CHP'de 'Mutlak Butlan' Depremi Sürüyor: Kılıçdaroğlu'ndan İl Başkanlarına 'Ya Arının Ya Bırakın' Resti İl Başkanlarına 'Ya Arının Ya Bırakın' Resti
Buca Belediyesi'ne 'Yolsuzluk' Operasyonu: Başkan Görkem Duman Dahil 42 Kişi Tutuklandı Buca Belediyesi'ne 'Yolsuzluk' Operasyonu: Başkan Görkem Duman Dahil 42 Kişi Tutuklandı
Tarkan'dan Başkent'te Unutulmaz Konser Tarkan'dan Başkent'te Unutulmaz Konser