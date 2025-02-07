İstanbul’da Polise Bıçaklı Saldırı: Saniye Saniye Kaydedildi

Saldırı, bugün öğle saatlerinde Bağcılar'da yaşandı. Alınan bilgiye göre, şüpheli bir şahıs meydanda park halinde bulunan devriye polis aracına yaklaşarak etrafı izlemeye başladı.

KAPIYI AÇIP SALDIRDI

Bir süre etrafa bakınan şahıs, polis aracının kapısını açarak yan koltukta oturan polis memuruna bıçakla saldırdı. Şüpheli daha sonra koşarak olay yerinden uzaklaştı.

Saldırının ardından bölgeye çok sayıda polis ekibi yönlendirildi. Ekipler, saldırı sonrası olay yerinden kaçan şahsı yakalamak için operasyon başlattı.

POLİSİN HAYATİ TEHLİKESİ YOK

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesi sonrası polis memuru hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kolundan bıçaklanan polis memurunun hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.

Polis, bıçaklı saldırıyla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İHA