İstanbul'da Pazar Günü Bazı Yollar Trafiğe Kapatılacak

İstanbul'da bugün düzenlenmesi planlanan "Winter Run İstanbul" nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatılacak. Anadolu Yakası'nda bugün 07.00 ila 14.00 saatleri arasında, trafiğe kapatılacak bazı yollar haberimizde. İşte detaylar...

İstanbul'da Pazar Günü Bazı Yollar Trafiğe Kapatılacak

Dünyada birçok şehirde organize edilen ve Türkiye’nin en büyük kış spor etkinliklerinden Winter Run İstanbul'un bu sene üçüncüsü gerçekleştirilecek. İstanbul’da bugün düzenlenecek "Winter Run İstanbul" etkinliği nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatılacak. İstanbul Emniyet Müdürlüğü, etkinlik kapsamında trafiğe kapatılacak yolları ve alternatif güzergahları duyurdu.

07.00 İLA 14.00 ARASI KAPALI

Kadıköy Caddebostan sahil yolu etkinlik alanı ve Bağdat Caddesi-Göztepe 60. Yıl Parkı parkurunda yapılacak etkinlik kapsamında, yarın 07.00 ila 14.00 saatlerinde trafiğe kapatılacak yollar şöyle sıralandı:

"Turgut Özal Bulvarı Küçükyalı ışıklardan Bostancı istikametine akım kesilerek tünel içinden Fahrettin Kerim Gökay Caddesi'ne verilecek.

  • Bağdat Caddesi Göztepe 60. Yıl Parkı Tütüncü Mehmet Efendi Caddesi kesişimine kadar olan kısım ve bu güzergaha çıkan cadde ve sokaklar,
  • Operatör Cemil Topuzlu Caddesi Mahur Sokağı kesişiminden Bostancı istikametine ve bu güzergaha çıkan tüm cadde ve sokaklar
  • Çetin Emeç Bulvarı'nda, Cemil Topuzlu Caddesi kesişiminden Turgut Özal Bulvarı'na kadar olan kısım ve bu güzergaha çıkan tüm cadde ve sokaklar kapatılacak."

Kapatılacak yollara alternatif güzergah olarak; Fahrettin Kerim Gökay Caddesi, Şemsettin Günaltay Caddesi ve D-100 kara yolunun kullanılabileceği belirtildi.

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Kaynak: Haber Merkezi

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İstanbul'da Pazar Günü Bazı Yollar Trafiğe Kapatılacak İstanbul'da Bazı Yollar Trafiğe Kapatılacak
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