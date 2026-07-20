İstanbul'da Patlayıcı Yüklü İHA Alarmı: Şüpheli Cisim SAS Ekipleri Tarafından İmha Edildi

Arnavutköy Karaburun sahiline vuran ve ilk incelemelerde düşerek parçalanmış kamikaze insansız hava aracına (İHA) ait olduğu değerlendirilen cisim, üzerinde patlayıcı madde bulunması üzerine, olay yerine intikal eden SAS ekiplerince kontrollü şekilde imha edildi.

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İstanbul Arnavutköy Karaburun Sahili ile Çatalca Ormanlı Sahili arasında bulunan kıyı şeridinde vatandaşlar parçalanmış halde bulunan şüpheli bir cismi fark ederek durumu yetkililere bildirdi.

PATLAYICI MADDE TESPİT EDİLDİ

Bölgeye sevk edilen ekiplerin ilk incelemesinde, cismin kırıma uğramış kamikaze insansız hava aracına ait olabileceği değerlendirildi. İhbar üzerine olay yerine Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanlığı ekipleri ve Sualtı Savunma Grup Komutanlığı ekipleri sevk edildi. SAS komandoları şüpheli cisim üzerinde yapılan teknik incelemede patlayıcı madde bulunduğu tespit etti.

İstanbul'da Patlayıcı Yüklü İHA Alarmı: Şüpheli Cisim SAS Ekipleri Tarafından İmha Edildi - Resim : 1

ŞÜPHELİ CİSİM İMHA EDİLDİ

Güvenlik önlemlerinin ardından SAS ekipleri tarafından kontrollü imha gerçekleştirildi.

Kaynak: İHA

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