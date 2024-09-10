İstanbul'da 'Pahalılık' Vahşeti: Marketçi Baba İle Kızı Öldürüldü!

Sultanbeyli'de iki market sahibi arasında fiyat meselesi nedeniyle çıkan tartışmada kan aktı. Market sahiplerinin pahalılık tartışmasında baba ile kızı öldürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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İstanbul'da 'Pahalılık' Vahşeti: Marketçi Baba İle Kızı Öldürüldü!

Olay, akşam saatlerinde Hasanpaşa Mahallesi, Gürbüz Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, market işleten Engin B., aynı caddede başka bir marketi işleten Aytaç Ağbaba'nın düşük fiyata ürün sattığını öne sürerek tartışmaya başladı.

İstanbul'da 'Pahalılık' Vahşeti: Marketçi Baba İle Kızı Öldürüldü! - Resim : 1

BABA OLAY YERİNDE ÖLDÜ

Tartışma üzerine Engin B. yanında bulunan silahla Aytaç Ağbaba'ya ateş etti. Bu sırada Aytaç Ağbaba ve yanındaki kızı Berivan Ağbaba ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve çevik kuvvet ekipleri sevk edildi.

İstanbul'da 'Pahalılık' Vahşeti: Marketçi Baba İle Kızı Öldürüldü! - Resim : 2

7 KURŞUN SIKTI

Sağlık ekipleri, vücuduna 7 kurşun isabet eden Aytaç Ağbaba'nın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirlerken, ağır yaralanan kızı ise ambulansla hastaneye kaldırıldı.

İstanbul'da 'Pahalılık' Vahşeti: Marketçi Baba İle Kızı Öldürüldü! - Resim : 3

Berivan Ağbaba hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı. Saldırıyı gerçekleştiren Engin B. ise polisin çalışmasıyla kısa sürede yakalandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA

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