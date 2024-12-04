İstanbul'da Özdilekpark AVM'de Çıkan Yangın Söndürüldü

Beşiktaş Levent'te bulunan Özdilekpark AVM'de yangın çıktı. Yangın çok sayıda itfaiye ekibinin müdahalesiyle söndürülürken, AVM'de bulunan vatandaşlar tahliye edildi.

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İstanbul'da Özdilekpark AVM'de Çıkan Yangın Söndürüldü

Beşiktaş Levent'te bulunan Özdilekpark AVM'nin içerisindeki restoranda eelektrik panosunda bulunan kabloların yanmasıyla çalan alarm paniğe neden oldu.

Müşteriler tedbiren AVM'den tahliye edilirken, ihbar üzerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın ekiplerin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü.

Kaynak: DHA

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